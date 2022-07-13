Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Петербургские спасатели бьют тревогу, с начала лета 2022 года в городе на Неве утонули уже 23 человека, в том числе двое детей, сообщили 13 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Загорающие у Петропавловской крепости Petersburglike.ru

Чтобы летний отдых не омрачился трагедией, Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу настоятельно просит соблюдать элементарные меры безопасности во время отдыха на воде, а также призывает родителей не оставлять своих детей без присмотра на водоёмах.

«С начала летнего купального сезона у нас погибло 23 человек, из них двое детей. Все эти гибели произошли из-за несоблюдения элементарных правил и требований мер безопасности», — обратился к горожанам и туристам главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Виктор Колесов.

Ранее сообщалось о гибели двоих детей на пляже «Дубки» в Сестрорецке.

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