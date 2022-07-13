Кубанский госуниверситет будет готовить кадры для казачьих школ
Краснодар, 13 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Кадры для казачьих школ и корпусов будут готовить в Кубанском государственном университете. Как сообщили 13 июля в пресс-службе администрации края, соглашение о сотрудничестве заключили вуз и Кубанское казачье войско.
Как сообщил ректор КубГУ Михаил Астапов, уже с начала нового учебного года на базе факультета истории и социологии будут готовить будущих учителей казачьих классов, школ и кадетских корпусов. Кроме того, в вузе создаётся молодежная казачья организация, которая будет объединять студентов разных факультетов.
Отметим, что в планах — заключение соглашений Кубанского казачьего войска также с Кубанским государственным технологическим университетом и Кубанским государственным медицинским университетом.