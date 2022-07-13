Краснодар, 13 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Кадры для казачьих школ и корпусов будут готовить в Кубанском государственном университете. Как сообщили 13 июля в пресс-службе администрации края, соглашение о сотрудничестве заключили вуз и Кубанское казачье войско.

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«Одной из важнейших задач Стратегии развития российского казачества является воспитание подрастающего поколения с опорой на традиционные основы и ценности. Нам важно развивать систему казачьего образования и воспитания в Краснодарском крае. Еще с прошлого года к работе в рамках Ассоциации стал активно подключаться и Кубанский государственный университет, с которым мы подписали соглашение о сотрудничестве», — прокомментировал заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Как сообщил ректор КубГУ Михаил Астапов, уже с начала нового учебного года на базе факультета истории и социологии будут готовить будущих учителей казачьих классов, школ и кадетских корпусов. Кроме того, в вузе создаётся молодежная казачья организация, которая будет объединять студентов разных факультетов.

«Сейчас в Кубанском государственном университете обучается более 30 тысяч студентов, в ближайших планах — развитие казачьего института наставничества, потому что процесс обучения невозможен без воспитания», — отметил Астапов.

Отметим, что в планах — заключение соглашений Кубанского казачьего войска также с Кубанским государственным технологическим университетом и Кубанским государственным медицинским университетом.