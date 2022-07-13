Рига, 13 июля, 2022, 14:02 — ИА Регнум.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия.

Снос и демонтаж крупнейшего монумента в память советских воинов на территории Латвии — Памятника Освободителям Риги — проходит в режиме секретности и закрыт для общественности. Об этом сообщил латвийский портал bbl. lv.

«Планируется, что специально созданная рабочая группа соберется в конце этой недели, чтобы обсудить последние новости процесса. Учитывая, что это вопрос национальной безопасности, мы пока не можем предоставить более подробную информацию о процессе демонтажа», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Риги.

Издание напомнило, что в июне 2022 года парламент Латвии принял закон «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики», которым предусмотрено, что столичный памятник должен быть демонтирован не позднее 15 ноября нынешнего года.

Обязанность возлагается на самоуправление, на территории которой находится объект.

Всего на территории Латвии насчитывается около 300 памятников, мемориальных досок и объектов советского периода, подлежащие сносу и демонтажу.