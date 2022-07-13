Москва, , 14:02 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают жилые кварталы Донецка, чтобы деморализовать местных жителей. Об этом 13 июля заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они хотят нас запугать. Но у них не получится», — сказал Басурин.

Также представитель ДНР ответил тем, кто предлагает всем жителям народной республики эвакуироваться на время боевых действий.

«Мне больно видеть, как обстреливают жилые кварталы. Кто-то говорит, что мы сами виноваты, потому что не выезжаем. А куда нам выезжать? Это наша земля. Если все уедут, то ради чего нам воевать? Да, нам тяжело, но мы стараемся давить те артиллерийские позиции, которые стреляют по городу», — отметил Басурин.

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