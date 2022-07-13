Сеул, 13 июля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 13 июля с уходящим в отставку послом Кувейта в Сеуле Бадером Мохаммедом аль-Авади. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи южнокорейский дипломат высоко оценил развитие двусторонних отношений, а также подчеркнул, что правительство Южной Кореи уделяет большое внимание дипломатии со странами Персидского залива.

В свою очередь, посол Кувейта поблагодарил южнокорейское правительство за оказанную поддержку, а также выразил надежду на расширение сотрудничества в таких областях, как энергетика, строительство и здравоохранение.