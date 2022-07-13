Ростов-на-Дону, 13 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Губернатору Ростовской области Василию Голубеву вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Donland.ru Василий Голубев на ежегодной итоговой пресс-конференции

Орден донскому губернатору вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Глава Ростовской области поощрён «за большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, что Голубев, возглавляющий Ростовскую область с 14 июня 2010 года, в 2009 году был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.