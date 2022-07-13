Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» подписал контракт с американским форвардом Трэем Томпкинсом. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что клуб заключил соглашение с 32-летним баскетболистом на один год.

Томпкинс начинал карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в 2011 году он был выбран клубом «Лос-Анджелес Клипперс» на драфте. В 2014–2015 годах форвард играл за «Нижний Новгород», а с 2015 по 2022-й выступал за мадридский «Реал».