Лондон, , 14:21 — REGNUM Британская круизная компания «Swan Hellenic» запускает 11-дневное путешествие из Тромсё (Норвегия), которое начнётся 20 июля 2022 года. Об этом сообщает информационное агентство NI Travel news.

Круизный лайнер (сс) Casey Horner

Круизная компания Swan Hellenic, которая специализируется на экспедиционных турах, объявила о церемонии присвоения второму круизному лайнеру ледового класса SH Vega. Специально спроектированное судно получило название «Patrizia Zito» в честь супруги генерального директора компании.

SH Vega — второе в серии из трёх элегантных круизных судов высшего ледового класса для экспедиций по всему миру с «прицелом» на Арктику. Судно оснащено 5-мегаватной дизель-электрической силовой установкой и усиленным корпусом PC5 со сверхэффективными стабилизаторами. Круизный лайнер спроектирован в соответствии с последними экологическими нормами и полностью автономен на срок до 40 дней или 8 000 морских миль. На борту находится 76 пятизвёздочных кают и люксов с местами для 152 пассажиров. Управляет кораблём команда из 120 человек.

На данный момент судно находится на пути из Хельсинки в Тромсё, откуда начнётся сезон арктических круизов. Путешествие затронет Исландию, Гренландию, Северо-Западный проход и Канаду.

Отметим, что в начале следующего года к ледовым круизным лайнерам SH Minerva и SH Vega присоединится самая крупная — SH Diana, которая достраивается на верфи в Хельсинки.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Якутии, в Верхоянском районе планируют создать туристический кластер «Верхоянье — Сердце Арктики».

Читайте также: Арктическая Якутия создаёт туристический кластер