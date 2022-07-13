Британский круизный лайнер отправится в путешествие в Арктику
Лондон, 13 июля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Британская круизная компания «Swan Hellenic» запускает 11-дневное путешествие из Тромсё (Норвегия), которое начнётся 20 июля 2022 года. Об этом сообщает информационное агентство NI Travel news.
Круизная компания Swan Hellenic, которая специализируется на экспедиционных турах, объявила о церемонии присвоения второму круизному лайнеру ледового класса SH Vega. Специально спроектированное судно получило название «Patrizia Zito» в честь супруги генерального директора компании.
SH Vega — второе в серии из трёх элегантных круизных судов высшего ледового класса для экспедиций по всему миру с «прицелом» на Арктику. Судно оснащено 5-мегаватной дизель-электрической силовой установкой и усиленным корпусом PC5 со сверхэффективными стабилизаторами. Круизный лайнер спроектирован в соответствии с последними экологическими нормами и полностью автономен на срок до 40 дней или 8 000 морских миль. На борту находится 76 пятизвёздочных кают и люксов с местами для 152 пассажиров. Управляет кораблём команда из 120 человек.
На данный момент судно находится на пути из Хельсинки в Тромсё, откуда начнётся сезон арктических круизов. Путешествие затронет Исландию, Гренландию, Северо-Западный проход и Канаду.
Отметим, что в начале следующего года к ледовым круизным лайнерам SH Minerva и SH Vega присоединится самая крупная — SH Diana, которая достраивается на верфи в Хельсинки.
Как сообщало ИА REGNUM, на севере Якутии, в Верхоянском районе планируют создать туристический кластер «Верхоянье — Сердце Арктики».
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