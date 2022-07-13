Москва, 13 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Счастливыми себя считают большинство граждан России. Об этом свидетельствует исследование, проведённое ВЦИОМ.

Babyben.ru Счастливая семья

Согласно данным опроса, которые на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» привёл директор по работе с органами государственной власти Кирилл Родин, ощущают себя счастливыми 83% жителей России.

Обратного мнения придерживаются 14%, ещё 4% затруднились с ответом.

Самыми счастливыми оказались жители Южного федерального округа (86%). В Центральном федеральном округе счастливыми себя назвали 84% респондентов, в Северо-Кавказском — 83%, пишет РИА Новости. В Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах этот показатель составил 80%, в Дальневосточном — 77%, в Северо-Западном — 76%.

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Среди того, делает людей счастливыми, участники исследования назвали семью, родственников, друзей и любимых людей. Так ответили 15% опрошенных. 11% признались, что их источник счастья — отдых, выходные, отпуска, путешествия и посещение курортных мест, ещё столько же указали успехи детей, внуков и родственников.

Для 9% счастье — это рождение ребенка или внука, для 7% — встреча с родственниками и друзьями.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу ВЦИОМ, проведённому в апреле 2022 года, более 80% жителей России заявили, что они счастливы или скорее счастливы.