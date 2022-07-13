Владимир, 13 июля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Во Владимирской области 13 июля выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 440 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 663 пациента, в том числе 16 — за последние сутки.

За весь период скончались 3492 человека. Подтвержден один новый летальный случай.