Новая Каховка, 13 июля 2022, 13:57 — REGNUM В результате ракетного удара по Новой Каховке со стороны ВСУ погибли два человека, сообщила 13 июля замглавы администрации региона Екатерина Губарева.
По данным, которые Губарева опубликовала в телеграм-канале, в результате удара ВСУ два человека погибли, семь пропали без вести, еще 90 человек ранены.
Разрушено 65 объектов жилого фонда, 15 складов, 248 магазинов, 3 завода, 2 больницы и 4 учебных заведения, уточнила она.
Как сообщало ИА REGNUM, удар по Новой Каховке произошел в ночь с 11 на 12 июля. Предположительно, что ВСУ использовали для этого американскую систему залпового огня HIMARS.