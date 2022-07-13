Новая Каховка, , 13:57 — REGNUM В результате ракетного удара по Новой Каховке со стороны ВСУ погибли два человека, сообщила 13 июля замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

Новая Каховка после нанесения удара ВСУ Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra

По данным, которые Губарева опубликовала в телеграм-канале, в результате удара ВСУ два человека погибли, семь пропали без вести, еще 90 человек ранены.

Разрушено 65 объектов жилого фонда, 15 складов, 248 магазинов, 3 завода, 2 больницы и 4 учебных заведения, уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, удар по Новой Каховке произошел в ночь с 11 на 12 июля. Предположительно, что ВСУ использовали для этого американскую систему залпового огня HIMARS.