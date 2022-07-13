Бухарест, 13 июля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Правительство Румынии в ультимативном порядке потребовало от руководства Евросоюза выделения дополнительных средств на ирригацию — орошение почв большей части румынской территории, пострадавшей от засухи в нынешнем году. Об этом 13 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По предварительным данным, речь идет о привлечении в процесс до $100 млн.

«Если в ближайшее время мы не получим указанной суммы, Румыния в частности и Восточная Европа в целом останется без урожая зерновых, что может привести к усугублению регионального экономического кризиса», — говорится в заявлении румынского правительства.

Напомним, в настоящее время практически на всей территории Румынии установилась жаркая погода. Сообщается об обмелении десятков речных маршрутов Дуная и фактическом исчезновении ряда озер.