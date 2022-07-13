Алжир, 13 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Граждане Алжира, пострадавшие в результате вооруженного нападения, совершенного в пригороде Гао (Мали), были эвакуированы на родину. Об этом 13 июля сообщает официальная газета El-Bilad со ссылкой на заявление МИД Алжира.

Sergey Lysenko Самолёт Ил-76 ВВС Алжира

По последним данным, президент республики Абдельмаджид Теббун распорядился направить медицинский самолет ВВС Алжира для перевозки и доставки пострадавших в военный госпиталь Айн-Наджа.

«По приказу президента республики, министра национальной обороны г-на Абдельмаджида Теббуна была осуществлена репатриация граждан Алжира, пострадавших в результате вооруженного нападения, совершенного в пригороде Гао в Мали в ночь на пятницу, 8 июля 2022 года», — цитируют СМИ заявление МИД Алжира.