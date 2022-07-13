Таллин, , 13:56 — REGNUM

Груз Иван Шилов © ИА REGNUM

Из-за установленных в отношении России санкций в порту Мууга задержаны 80 000 тонн удобрений, 12 000 из которых — взрывоопасный нитрат аммония. Об этом сообщил эстонский портал Postimees.

Под санкциями находятся как владелец терминала в Мууга — компания DBT, так и владелец удобрений — российская химическая компания «Акрон».

Представители министерства экономики, министерства финансов и ответственных ведомств Эстонии уже обсудили тему застрявших в Мууга удобрений, однако решения касательно того, как вывезти груз из порта, до сих пор нет.

Поскольку DBT и «Акрон» находятся под санкциями, то их деятельность ограничена как в Эстонии, так и в других странах Европы, и нет никаких оснований полагать, что из-за застрявших в Эстонии нескольких десятков тысяч тонн удобрений кто-то будет пересматривать введенные против России санкции, отмечает издание.

При этом эстонской стороне приходится нести расходы по хранению и обеспечению безопасности взрывоопасного груза.