Донецк, 13 июля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. С начала суток 13 июля вооружённые украинские формирования уже выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 140 боеприпасов. Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«За сегодняшний день по состоянию на 12.45 (совпадает с мск) противник выпустил 140 боеприпасов различного типа, включая РСЗО (реактивные системы залпового огня — ред.) БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибра 155, 152 и 122 миллиметра», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что дата расстрела иностранных наёмников не установлена в законодательстве республики.