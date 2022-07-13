Париж, , 13:54 — REGNUM Акции крупнейшей государственной энергетической компании Франции Electricitе de France (EDF) были сняты с торгов на Парижской фондовой бирже в среду, 13 июля, по просьбе группы после объявления о национализации, сообщает Le Figaro.

АЭС EDF недалеко от Деград-Де-Канн (Франция) Didwin973

«После заявлений премьер-министра и после обмена мнениями с управлением по финансовым рынкам EDF потребовала приостановить листинг ценных бумаг до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении энергетической компании Франции.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что правительство хочет владеть 100% акций EDF.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции собираются национализировать энергетическую компанию Electricite de France (EDF), эксплуатирующую почти 60 атомных энергоблоков.

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