Нальчик, , 13:54 — REGNUM В Кабардино-Балкарии с раннего утра продолжены поиски пропавшего туриста из Вологодской области. О его пропаже сообщили родственники. Поиски пропавшего велись до глубокой ночи и возобновились с раннего утра 13 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Спасатели в горах 07.mchs.gov.ru

«В 02:43 12 июля поисково-спасательные работы были приостановлены, поиски результатов не дали. В 06:20 13 июля поисково-спасательные работы возобновлены, на поиски выехали спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве 13 человек и три единицы техники», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 21:10 12 июля поступило сообщение о том, что со склона горы Эльбрус не спустился 58-летний турист с Вологодчины. Известно, что о его пропаже сообщили родные, сам он свой маршрут в МЧС не регистрировал.

Читайте ранее в этом сюжете: На склон Эльбруса выдвинулись спасатели для поисков пропавшего туриста