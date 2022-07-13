Нальчик, 13 июля 2022, 13:54 — REGNUM В Кабардино-Балкарии с раннего утра продолжены поиски пропавшего туриста из Вологодской области. О его пропаже сообщили родственники. Поиски пропавшего велись до глубокой ночи и возобновились с раннего утра 13 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, в 21:10 12 июля поступило сообщение о том, что со склона горы Эльбрус не спустился 58-летний турист с Вологодчины. Известно, что о его пропаже сообщили родные, сам он свой маршрут в МЧС не регистрировал.
Читайте ранее в этом сюжете: На склон Эльбруса выдвинулись спасатели для поисков пропавшего туриста