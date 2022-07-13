Москва, 13 июля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В России подавляющее 83% жителей считают себя счастливыми. Об этом сообщил 13 июля директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин на пресс-конференции в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM «Счастье не за горами»

Родин представил результаты исследования, согласно которому 83% респондентов считают себя счастливыми, а 14% — не считают. Ещё 4% затруднились с ответом.

Наиболее счастливыми оказались жители Южного федерального округа (86%), Центрального (84%) и Северо-Кавказского (83%). Хуже ситуация в Дальневосточном округе (77%) и Северо-Западном (76%).

Чаще всего источниками счастья становятся семья, близкие, друзья и любимые люди.