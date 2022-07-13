Вашингтон, 13 июля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Известный рэпер Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз) сделал анонс своей новой пластинки. Об этом сообщил портал HipHopDX 13 июля.

Кадр из клипа Wiz Khalifa

Предстоящий проект под названием Multiverse выйдет 29 июля 2022 года. Стоит отметить, что пластика станет уже третьим полноформатным релизом для артиста в 2022 году.

Напомним, 11 февраля 2022 года Wiz Khalifa выпустил альбом Stoner’s Night, записанный при участии Juicy J (Джордан Майкл Хьюстон). Уже 8 апреля 2022 года музыкант представил ещё одну пластику под названием Full Court Press.