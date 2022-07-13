Волгоград, , 13:55 — REGNUM В Волгоградской области за прошедшие сутки завершили лечение 50 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в региональном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход — от осложнений при коронавирусе скончалась 93 летняя женщина.

Палата инфекционной больницы Https://www.volgograd.ru

С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 226 037 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 217 611 жителей, скончались от осложнений 6 893 человека. В стационарах и амбулаторно продолжают лечение 1 533 пациента.

По данным федерального оперштаба, за сутки с COVID-19 госпитализировано 20 человек.