Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Около 1 тыс. сотрудников шведской компании IKEA в Ленинградской области останутся в вынужденном простое до августа, при этом около 500 человек будут уволены по соглашению сторон. Об этом сообщила 13 июля председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова, передает корреспондент ИА REGNUM.

IKEA

По словам чиновницы, сейчас предприятие, объявившее об уходе с российского рынка, находится в простое, который будет продлен до августа. На увольнение по соглашению сторон, по данным на вечер 12 июля, дали согласие 108 работников.

«К нам пока обратились 15 человек за услугами по трудоустройству. Мы готовы оказать содействие в трудоустройстве, плюс у нас есть несколько предложений по переобучению», — сказала Астратова.

Напомним, в Ленобласти работало два магазина ИКЕА в двух ТЦ «МЕГА», а также функционировали фабрика и лесные делянки компании «ИКЕА Индастри Тихвин» в Тихвине. О решении шведской компании ИКЕА покинуть российский рынок стало известно в июне.