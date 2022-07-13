Таллин, , 13:50 — REGNUM

Братская могила Марина Каширская © ИА REGNUM

В среду, 13 июля, начались раскопки на месте братской могилы красноармейцев, погибших в Раквере во время Второй мировой войны. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на городские власти.

Останки павших будут перезахоронены с их нынешнего расположения в центре города на Раквереское городское кладбище. Соответствующий запрос направлен в Комиссию по воинским захоронениям.

«Я рад, что в связи с этим Раквере будет освобожден от идеологического памятника в городском пространстве», — прокомментировал решение вице-мэр Раквере Неэме-Яак Паап.

Комиссия по воинским захоронениям сочла перезахоронение целесообразным, и министр обороны Эстонии поручил организовать его Военному музею, располагающему необходимыми навыками.

«Перезахоронение погибших во время войны на кладбище обычно, это делалось в Эстонии и раньше. За последние несколько десятилетий были перезахоронены тысячи останков участников Второй мировой войны — как из немецкой, так и из советской армии», — рассказал директор военного музея Хеллар Лилль.

Перезахоронение останков будет организовано достойно и с учетом соответствующих обычаев, отметил он.