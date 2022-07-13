Саранск, , 13:50 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 10 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 329 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе подтвердили 68 824 случая заражения коронавирусом, из них 13 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии накануне госпитализировали 12 жителей республики, за минувшие сутки в больницы попали 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 17 жителей республики.