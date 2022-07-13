Ростов-на-Дону, 13 июля 2022, 13:48 — REGNUM Сообщения о поджогах пшеничных полей в Ростовской области с помощью конструкций с линзами являются фейком. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского управления МЧС России 13 июля.
«Данная информация не соответствует действительности в связи с тем, что в очаговых зонах пожаров указанных устройств найдено не было», — уточнили спасатели.
В ведомство не поступало никакой информации о подобных устройствах. По фактам, размещённым в социальных сетях, проводится проверка.