Ростов-на-Дону, , 13:48 — REGNUM Сообщения о поджогах пшеничных полей в Ростовской области с помощью конструкций с линзами являются фейком. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского управления МЧС России 13 июля.

Пшеничный колос Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Данная информация не соответствует действительности в связи с тем, что в очаговых зонах пожаров указанных устройств найдено не было», — уточнили спасатели.

В ведомство не поступало никакой информации о подобных устройствах. По фактам, размещённым в социальных сетях, проводится проверка.