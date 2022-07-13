Йошкар-Ола, 13 июля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 13 июля выздоровели с начала пандемии 43 627 жителей республики, за последние сутки выписаны семь человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Аппараты ИВЛ

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 777 случаев заражения коронавирусом, из них шесть — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализированы девять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили также шесть новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 девять человек.