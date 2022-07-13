Донецк, 13 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Украинские нацисты подвергли обстрелам четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что в 12:05 (совпадает с мск) киевские боевики обстреляли Верхнеторецкое, выпустив по нему десять ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

Также указывается, что в 12:55 ВСУ выпустили пять мин калибра 120 мм по Доломитному, в 12:57 — четыре снаряда калибра 152 мм по Гольмовскому и в 13:00 — шесть снарядов калибра 152 мм по Новобахмутовке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются, что визит в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена не будет сопровождаться выстраиванием направленных против России отношений.