Тверь, , 13:44 — REGNUM Один человек погиб и пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате автоаварии в Рамешковском районе Тверской области 12 июля. По факту аварии проводится доследственная проверка, сообщили 13 июля в пресс-службе Следственного управления СКР по Тверской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла днём 12 июля на автодороге в деревне Коровино Рамешковского района. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб. В результате один водитель скончался от травм на месте ДТП. Травмы получили второй водитель, его совершеннолетний пассажир и трое детей, которые находились в обоих автомобилях. Все пострадавшие госпитализированы.

В рамках проверки устанавливаются причины и обстоятельства автоаварии.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 13 июля в Орловской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, травмы получили девять человек.