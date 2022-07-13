Тихвин, Ленинградская область, , 13:53 — REGNUM Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) в Ленинградской области, который из-за санкций и ухода иностранного партнера перешел в режим вынужденного простоя, возобновит работу 18 июля. Об этом сообщила 13 июля председатель Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сборка вагонов на ТВСЗ tvsz.ru

«Есть информация, что 18 июля завод начинает работу в полном объёме», — сказала Астратова

Напомним, более 7 тыс. сотрудников одного из крупнейших предприятий Ленинградской области — Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) — с мая находятся в простое или в очередных оплачиваемых отпусках.

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Как сообщало ИА REGNUM, американская сторона приняла решение отказаться от поставок комплектующих для кассетных подшипников, выпускавшихся на совместном предприятии «Тимкен ОВК» на промплощадке в Тихвине. В результате с выпуском новых вагонов у ТВСЗ возникли трудности, предприятию приходится искать пути возобновления непрерывной работы, поставщиков подшипников из России или дружественных стран.

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