Ростов-на-Дону, , 13:43 — REGNUM Ростовский журналист Сергей Резник стал фигурантом уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Уголовное дело Godekan.com

Сотрудники ведомства задокументировали причастность журналиста к размещению в своём telegram-канале «Сергей Резник» материалов, содержащих заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины.

По факту распространения фейков возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России»).

Ранее журналист стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. В настоящее время Сергей Резник находится в федеральном розыске.