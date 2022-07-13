Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Сергей Волков продолжает исполнение своих служебных обязанностей, сообщили 13 июля в пресс-службе предприятия, подконтрольного властям Северной столицы.

ГУП Водоканал Санкт-Петербурга Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Сергей Волков находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности, — заявили в пресс-службе Водоканала. — Предприятие работает в штатном режиме. За информацией о ходе следствия просим обращаться в компетентные органы».

Напомним, 12 июля источник в правоохранительных органах сообщил о задержании Волкова в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и причинении материального ущерба на сумму более 150 млн рублей. Гендиректор был доставлена допрос.

Помимо Волкова, на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти были доставлены еще несколько действующих и бывших сотрудников «Водоканала». Некоторые из них остаются в статусе задержанных, однако Волков был отпущен домой после допроса.

Сергей Волков был назначен на должность генерального директора ГУП «Водоканал» в конце января 2022 года. До назначения он занимал должность первого заместителя генерального директора предприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге задержали гендиректора «Водоканала» по делу о 150 млн рублей