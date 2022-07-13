Нижний Новгород, 13 июля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 60 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 412 053 человек на 13 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 32 жителя области, накануне в больницы попали 53 человека.

С начала пандемии в регионе выявили 424 714 случаев заражения коронавирусом, из них 99 — за минувшие сутки. 11 583 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне среди пациентов с COVID-19 в регионе было зарегистрировано два летальных случая, за минувшие сутки скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области было выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 38 жителей региона.