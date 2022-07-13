Брянск, 13 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Ключи от первого нового троллейбуса вручили 13 июля водителю муниципального троллейбусного управления в Брянске, сообщает пресс-служба администрации города.

https://bga32.ru Новый брянский троллейбус

Первая машина из 100, которые поступят в регион в рамках реализации инфраструктурного проекта, отправится по маршруту №14. Во втором полугодии 2022 года в Брянск прибудут ещё 35 троллейбусов, контракт на их поставку уже заключён. Остальные 64 транспортных средства будут приобретаться в лизинг, из которых 41 — на льготных условиях, их поступление ожидается в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на реновацию Брянского троллейбусного управления направят 1,99 млрд рублей.