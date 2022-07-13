Москва, , 13:39 — REGNUM Реализация антикризисного плана и активная позиции бизнеса позволила стабилизировать ситуацию в экономике России на фоне пандемии коронавируса. Об этом 13 июля в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава города отметил, что под его руководством прошло совещание рабочей группы Государственного совета РФ по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

«Порядка трети мероприятий антикризисного плана Правительства России было включено в него по предложениям регионов, 90% из них уже реально работают. Среди них — программы льготного кредитования, отсрочка платежей, снижение налоговой и административной нагрузки, другие системные меры. В результате реализации антикризисного плана и активной позиции бизнеса ситуация в экономике стабилизировалась, хотя ряд отраслей по-прежнему испытывают серьёзные сложности», — написал мэр Москвы.

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