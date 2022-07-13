Усть-Коксинский район, Алтай, 13 июля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Республике Алтай по делу об убийстве двух человек перед судом предстанет житель Усть-Коксинского района. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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По данным следствия, в июле 2021 года обвиняемый, не желая возвращать переданные ему для закупки крупного рогатого скота деньги, застрелил двоих знакомых, приехавших из Иркутска. Затем он забросал трупы убитых ветками, облил бензином и поджёг.

«Осознав неотвратимость наказания за содеянное, обвиняемый через некоторое время добровольно явился в полицию и сообщил о совершенном им преступлении», — отметили в ведомстве.

Кроме двойного убийства, мужчину обвинили также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Верховный суд республики. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.