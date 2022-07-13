Екатеринбург, 13 июля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 28-летний гражданин пойдёт под суд за гибель пятилетней дочери своей супруги. Об этом сообщает старший помощник главы свердловского управления СКР Александр Шульга.

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По данным следствия, он жестоко избил девочку. От травм она скончалась.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу добавили, что супруга зарабатывала деньги, а гражданин занимался домашними хлопотами и стал «срываться» на девочке. Во время очередного приступа агрессии и произошла трагедия.