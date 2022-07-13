Вильнюс, 13 июля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Из-за вступивших в силу с 10 июля ограничений транзита грузов в Калининградскую область через территорию Литвы, до конца года могут обанкротиться более 200 литовских компаний-автоперевозчиков. Об этом говорится в сообщении Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков «Linava».

Carlos Sardá
Транзит грузов

Перевозчики обратились к правительству Литвы за финансовой поддержкой на некоторый период, за который они смогут переориентировать свою деятельность на западные рынки.

По состоянию на 1 апреля 2022 года, в Литве насчитывается 4 168 малых, микро и средних компаний-автоперевозчиков. По мнению отраслевых экспертов, 5-7% из них не смогут переориентировать свою деятельность на Запад, и до конца года обанкротятся. Банкротство ждёт от 208 до 292 компаний.

Как показывает статистика, ряды малых автоперевозчиков в Литве сокращаются наиболее быстро. Так по данным компании «Creditreform Lietuva», с начала марта до середины июня 2022 года закрылись 39 малых и 25 микро транспортных компаний.

Генеральный директор Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы «Linava» Зенонас Буйвидас, не всем удастся переориентировать свою деятельность на Запад, поскольку поиск новых рынков — это дорогостоящий процесс.

«К сожалению, не все компании имеют достаточно финансовых ресурсов, поэтому очень необходима более значительная финансовая помощь со стороны государства. Предоставленных финансовых кредитов на льготных условиях, безусловно, недостаточно. Кроме того, не все компании могут этим воспользоваться, потому что они не соответствуют установленным требованиям. Несомненно, более солидная и более доступная финансовая поддержка должна оказываться малому, микро- и среднему транспортному бизнесу, который хочет работать на Западе и избежать краха», — передаёт его слова издание «Дельфи».