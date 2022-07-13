Вильнюс, 13 июля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Из-за вступивших в силу с 10 июля ограничений транзита грузов в Калининградскую область через территорию Литвы, до конца года могут обанкротиться более 200 литовских компаний-автоперевозчиков. Об этом говорится в сообщении Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков «Linava».

Carlos Sardá Транзит грузов

Перевозчики обратились к правительству Литвы за финансовой поддержкой на некоторый период, за который они смогут переориентировать свою деятельность на западные рынки.

По состоянию на 1 апреля 2022 года, в Литве насчитывается 4 168 малых, микро и средних компаний-автоперевозчиков. По мнению отраслевых экспертов, 5-7% из них не смогут переориентировать свою деятельность на Запад, и до конца года обанкротятся. Банкротство ждёт от 208 до 292 компаний.

Как показывает статистика, ряды малых автоперевозчиков в Литве сокращаются наиболее быстро. Так по данным компании «Creditreform Lietuva», с начала марта до середины июня 2022 года закрылись 39 малых и 25 микро транспортных компаний.

Генеральный директор Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы «Linava» Зенонас Буйвидас, не всем удастся переориентировать свою деятельность на Запад, поскольку поиск новых рынков — это дорогостоящий процесс.