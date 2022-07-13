Брюссель, 13 июля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Комитет гражданских свобод Европейского парламента призвал лишить Будапешт европейского финансирования до тех пор, пока в стране не будет восстановлено верховенство права и безусловное соблюдение всех европейских ценностей. Об этом говорится в проекте доклада соблюдению ценностей ЕС и верховенства права в Венгрии, который был поддержан комитетом 13 июля большинством голосов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Парламентарии указали на своё недовольство бездействием Совета ЕС и Еврокомиссии, которым, по их мнению, эти институты «способствовали окончательному развалу верховенства закона, демократии и основных прав в Венгрии».

«Депутаты Европарламента призывают Еврокомиссию в полной мере использовать имеющиеся в её распоряжении инструменты, в частности, условное выделение бюджета, и призывает ЕК воздержаться от утверждения венгерского плана по восстановлению экономики до тех пор, пока Венгрия полностью не выполнит все соответствующие рекомендации и не исполнит соответствующие решения суда ЕС и ЕСПЧ», — цитирует РИА Новости тест документа.

Ожидается, что доклад будет утверждён на следующей пленарной сессии ЕП в Страсбурге 12–15 сентября.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил убрать механизм главенства закона из бюджета ЕС. Лидер Венгрии считает, что контроль за соблюдением принципов верховенства права в странах сообщества недопустим, поскольку чреват финансовым давлением.