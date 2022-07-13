Орел, 13 июля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Девять человек получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Орловской области утром 13 июля, сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе УМВД по Орловской области.

УМВД Орловской области На месте аварии

Авария с участием автобуса «Неман» и грузового автомобиля DAF произошло в Ливенском районе области, на автодороге Орёл — Тамбов около 07:00. По предварительным данным, водитель автобуса, двигаясь со стороны Орла в направлении Ливен, на 109 км дороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате автоаварии пострадали девять человек, в том числе один несовершеннолетний пассажир.

По факту аварии следственным отделом МО МВД России «Ливенский» Орловской области возбуждено уголовное дело.