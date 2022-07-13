Липецк, 13 июля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Липецкой области 13 июля выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом — на один больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего зарегистрирован 153 тыс. 251 случай заражения.

За весь период наблюдения 148 тыс. 971 человек выписан, в том числе 25 — за последние сутки.

За весь период скончались 3797 человек. Подтвержден один новый летальный случай.