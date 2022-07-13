Москва, , 13:37 — REGNUM Федерация шахмат России (ФШР) не создаёт высокие показатели, это делают спортсмены. Об этом заявил российский гроссмейстер Сергей Карякин, обращаясь к пресс-секретарю президента РФ и председателю попечительского совета ФШР Дмитрию Пескову.

Сергей Карякин Официальное интернет-представительство президента России

«Дмитрий Сергеевич, поймите, «высокие показатели» создаёт не Федерация, а спортсмены», — написал Карякин.

По его словам, ФШР откровенно бездействует с 2018 года, после последнего переизбрания президента федерации вместе с его администрацией.

Карякин отметил, что Москва всегда была мировой шахматной столицей, куда съезжались ведущие гроссмейстеры и где проходили мемориалы Ботвинника, Таля, Петросяна, а Aeroflot-Open считался сильнейшим открытым турниром в мире.

«Все они канули в Лету, а новых турниров для ведущих шахматистов не проводится!» — рассказал Карякин.

Чемпионаты и кубки мира, турниры претендентов, которые проходили в России, проводились Международной федерацией шахмат (ФИДЕ), поэтому ФШР не может ставить их себе в плюс.

Также Карякин рассказал, что ФШР не помогла ему, когда он дошёл до финала Кубка Мира и отобрался в турнир претендентов. От последнего он был отстранён, но ФШР отказалась подавать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за того, что «шансов нет».

«Целью ФШР является развитие шахмат в России и представительство интересов шахматистов — членов ФШР — как внутри государства, так и за рубежом, это прописано в уставе ФШР. Увы, на практике часто все происходит иначе», — заключил гроссмейстер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карякин рассказал, что исполнительный директор ФШР Марк Глуховский, выступивший против специальной военной операции России на Украине, уехал в Израиль, откуда продолжает управлять деятельностью ФШР. В ответ на это Песков заявил, что ФШР даёт высокие показатели, и у неё много достижений.

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