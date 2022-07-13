Ставрополь, , 13:37 — REGNUM В Ставропольском крае под суд пойдет генеральный директор строительной компании, который обманул 32 дольщика. Взяв с них деньги на общую сумму 41 млн рублей, он так и не предоставил им обещанного жилья. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили 13 июля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Цены на жилье (сс) nattanan23

Из подробностей его расследования известно, что в период с декабря 2013 г. октябрь 2018 г. обвиняемый, являясь директором ООО «Еврострой 1», получил 41 млн рублей от 32 граждан, которым обещал жилье в строящемся в городе Ессентуки многоквартирном доме.

С тех пор дом достроен так и не был, а обманутые граждане остались без квартир и без денег. После возбуждения уголовного дела на имущество обвиняемого был наложен арест, чтобы возместить ущерб, причиненный дольщикам. В настоящее время уголовное дело направлено в Предгорный районный суд.