Москва, , 13:36 — REGNUM В России рассчитывают, что поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не повлияет негативным образом на двусторонние отношения Москвы и Эр-Рияда. Об этом 13 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Мы находимся в рамках договоренностей ОПЕК+. Мы высоко ценим ту работу, которую нам удаётся делать с нашими партнёрами, в том числе ведущими партнёрами, такими как Саудовская Аравия», — заявил Песков.

«Мы высоко ценим наши отношения и наше взаимодействие с Эр-Риядом. И мы, конечно, надеемся, что выстраивание и развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас», — указал он.