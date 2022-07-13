Ижевск, 13 июля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 37-летнего жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

ИА REGNUM Потолок рухнул

По предварительным данным, днем 12 июля в одном из домов по переулку Сосновый в Ижевске произошло обрушение потолка второго этажа частного домовладения. Дом построен в 1957 году. Погиб 37-летний мужчина, который проживал с матерью. Женщина в момент обрушения занималась хозяйственными работами на приусадебном участке.

В рамках проверки проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выполняются другие необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, пожилая семейная пара пострадала из-за обрушения на их головы потолка в Доме культуры в Хабаровском крае днем ранее. В местном ДК праздновали День семьи и верности и на мероприятие были приглашены семьи для вручения им памятного знака «За супружеское долголетие» — 50 лет совместной жизни. На одну из приглашённых семейных пар обрушилась потолочная конструкция.

Читайте также: В Хабаровском крае на пожилых супругов обрушился потолок в Доме культуры