Тюмень, 13 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксирован 21 выздоровевший и шестеро госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 13 июля региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 13 июля коронавирус выявили у 49 тюменцев. Это на 37 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 13 июля коронавирус выявили у 192 367 человек, выздоровели 187 773 пациента, скончались 4338 (ни одного человека за сутки).