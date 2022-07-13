Саранск, , 13:30 — REGNUM Объявлен аукцион по выбору подрядчика выполнения работ по ремонту моста через реку Инсар на автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на подъезде к Саранску. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мост

Заказчиком является ФКУ Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,170 млрд рублей.

Согласно документам, работы должны начаться 15 августа текущего года, завершение намечено на 30 ноября 2024 года.

Заявки от потенциальных участников конкурса принимаются до 25 июля. Подрядчика выберут 27 июля.