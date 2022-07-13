Александр Савельев, 13 июля 2022, 13:55 — REGNUM Российско-иранские отношения находятся на подъеме. Понадобились беспрецедентные по жесткости антироссийские санкции, чтобы Россия наконец-то повернулась лицом к одному из своих важнейших соседей, граница с которым после распада СССР пролегает по Каспийскому морю.

Иран
Иран
Иван Шилов © ИА REGNUM

Недавние визиты высокопоставленных российских чиновников в Тегеран, посещение послом Ирана Чеченской Республики и Дагестана показали, что двусторонние отношения выходят на качественно иной уровень. Вероятно, вскоре предстоит визит российского президента В. В. Путина в Иран. Статус этого визита, если он состоится, — государственный, официальный или просто рабочий — в определенной степени покажет, как видят стороны отношения между странами в переломной исторической ситуации.

Повестка прошедших переговоров российских чиновников с их коллегами в Тегеране озвучена в российских и иранских СМИ: речь идет о поставках российского зерна в Иран, иранских товаров в Россию. Впервые объявлено, что РФ собирается импортировать дефицитные в условиях санкций турбины иранского производства, также впервые сказано о совместном российско-иранском судостроении для транскаспийских перевозок.

Сергей Лавров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом
Сергей Лавров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом
МИД Ирана

Для подсанкционной российской экономики крайне важны новые торговые пути, поэтому можно ожидать прорывных решений в части реализации международного транспортного коридора «Север — Юг». После того как Евросоюз запретил российскому торговому флоту заходить в европейские порты, вопросы логистики вышли на первый план; Транскаспийский маршрут, наряду с Северным морским путем, становится стратегическим приоритетом для России.

Москва долгое время не замечала потенциальной стратегической угрозы и потери собственной конкурентоспособности на Каспийском море. В то время как грузовые перевозки, включая транзитные (Китай — Евросоюз), между Казахстаном и Азербайджаном росли невиданными темпами, чиновники продолжали верить и убеждать руководство, что Россия обеспечит транспортный суверенитет за счет железнодорожных сетей и возможностей интеграционных объединений, в первую очередь ЕАЭС. Понадобился жесточайший кризис и санкции, чтобы осознать геоэкономическое значение альтернативных торговых путей для выживаемости российской экономики. Вероятно, откровенное признание президента Казахстана, страны — члена ЕАЭС, о безусловном следовании режиму антироссийских санкций, сделанное им в Санкт-Петербурге, также подтолкнуло российское руководство ускорить процесс сближения с Тегераном.

Заседание Высшего совета ЕАЭС
Заседание Высшего совета ЕАЭС
kremlin.ru

Принято считать, что международный транспортный коридор «Север — Юг» ориентирован лишь на Индию. Однако Иран дружественен России и КНР, что и призваны показать предстоящие военно-морские учения трех стран неподалеку от берегов США — в Карибском море. При наличии достаточной инфраструктуры Транскаспийский маршрут «Север — Юг» успешно дополнит международный транспортный коридор «Восток — Запад» и обеспечит России прямой выход в Персидский залив, что важно и с экономической, и с военно-политической точки зрения. Для реализации проекта придется преодолеть отставание, вызванное политической и экономической небрежностью и непрофессионализмом многих российских чиновников в отношении прикаспийского региона. Вероятно, что кроме совместного судостроения, России придется проложить дополнительные железнодорожные пути до Бендер-Аббаса или других иранских портов. Рассматривается долгосрочный и дорогостоящий проект строительства канала, который свяжет Каспийское море с Персидским заливом.

Сближение России с Ираном неизбежно и носит не тактический, а стратегический характер и окажет значимое влияние на региональную повестку, включая Закавказье, Центральную Азию и Ближний Восток. Профессионализм и стойкость российских переговорщиков в отстаивании национальных интересов во многом определят безопасность южных рубежей России и конкурентоспособность ее экономики.