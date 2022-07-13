Песков: работа по зерновому вопросу ведется по линии военных
Москва, 13 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявил 13 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Работа ведется. Она ведется по линии военных. Информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по «зерновому вопросу».
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