Москва, 13 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Работа по зерновому вопросу ведется по линии военных, заявил 13 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Работа ведется. Она ведется по линии военных. Информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по «зерновому вопросу».

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