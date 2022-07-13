Париж, , 13:29 — REGNUM Transavia, дочерняя компания Air France, объявила об отмене 15% рейсов из-за забастовки бортпроводников, передает BFM TV.

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Забастовка бортпроводников нарушает работу компании Transavia. Профсоюз, представляющий бортпроводников, призвал к забастовке с 13 по 17 июля 2022 года с требованием повышения заработной платы и осуждения условий труда.

Со своей стороны, руководство заявило, что «сожалеет об этом социальном движении, которое происходит в тот момент, когда воздушный транспорт в целом едва оправляется от беспрецедентного кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон соберет основных представителей и участников Олимпийских игр 2024 года в Париже 25 июля.

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