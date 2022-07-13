Великий Новгород, 13 июля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Хвойнинском районе Новгородской области доставку медикаментов будут осуществлять почтальоны. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Новгородская область стала одним из десяти участников-регионов пилотного проекта по запуску доставки лекарств сотрудниками «Почты России». Эта организация теперь может продавать медикаменты и осуществлять их доставку.

«В Новгородской области первым будет Хвойнинский район. До конца года почта закупит специальные сумки и автомобили. И все лекарства, за исключением тех, которые выдаются по особым разрешениям, почтальон сможет принести вам на дом», — уточнил губернатор области Андрей Никитин.

Глава региона добавил, что после проведения опыта в Хвойнинском районе, он будет распространён и на другие. Никитин подчеркнул, что возможность покупки медикаментов появится в фельдшерско-акушерских пунктах.